Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Solving Trigonometric Equations Using Identities
6. Trigonometric Identities and More Equations

Solving Trigonometric Equations Using Identities: Videos & Practice Problems

Video LessonsPracticeWorksheet
27 of 0
Problem 27Multiple Choice

Find the exact solutions of the given equation over the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
3sec2(x3)=63\(\sec\)^2\(\left\)(\(\frac{x}{3}\]\right\))=6