Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Introduction to Trigonometric Identities
6. Trigonometric Identities and More Equations

Introduction to Trigonometric Identities: Videos & Practice Problems

Learn ConceptsPracticeWorksheet
172 of 0
Problem 172Multiple Choice

Determine the exact values of the other five circular functions of θ\(\theta\).
cosθ=37\(\cos\]\theta\)=-\(\frac\)37, θ\(\theta\) in quadrant II