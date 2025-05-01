Skip to main content
Introduction to Trigonometric Identities
Problem 173Multiple Choice

Determine the exact values of the other five circular functions of θ\(\theta\).
cscθ=115\(\csc\]\theta\)=-\(\frac{11}{5}\), θ\(\theta\) in quadrant IV