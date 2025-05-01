Skip to main content
Linear Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Problem 94Multiple Choice

Find the solutions of the given equation over the interval [0°,360°)\(\left\)[0\(\degree\),360\(\degree\]\right\)).
2sinθ+1=cscθ2\(\sin\[\theta\)+1=\(\csc\]\theta\)