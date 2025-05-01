Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Solving Trigonometric Equations Using Identities
6. Trigonometric Identities and More Equations

Solving Trigonometric Equations Using Identities

Problem 19Multiple Choice

Find the solutions of the given equation. Express your answer in radians using the least possible non-negative angle measure. Round your answer to four decimal places, if necessary.
sinx(4sinx+3)=5\(\sin\) x(4\(\sin\) x+3)=5