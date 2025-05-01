Skip to main content
Introduction to Trigonometric Identities
Introduction to Trigonometric Identities: Videos & Practice Problems

Problem 168Multiple Choice

If tanθ<0\(\tan\]\theta\)<0 and secθ=163\(\sec\]\theta\)=\(\frac{16}{3}\), what is the exact value of sinθ\(\sin\]\theta\)?