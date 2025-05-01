Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Introduction to Trigonometric Identities
6. Trigonometric Identities and More Equations

Introduction to Trigonometric Identities: Videos & Practice Problems

Learn ConceptsPracticeWorksheet
167 of 0
Problem 167Multiple Choice

If secθ>0\(\sec\]\theta\)>0 and tanθ=153\(\tan\]\theta\)=-\(\frac{\sqrt{15}\)}{3}, what is the exact value of sinθ\(\sin\]\theta\)?