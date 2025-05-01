Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Solving Trigonometric Equations Using Identities
Solving Trigonometric Equations Using Identities: Videos & Practice Problems

Find the exact solutions of the given equation over the interval [0°,360°)\(\left\)[0\(\degree\),360\(\degree\]\right\)).
sin(θ3)=csc(θ3)\(\sin\[\left\)(\(\frac{\theta}{3}\]\right\))=\(\csc\[\left\)(\(\frac{\theta}{3}\]\right\))