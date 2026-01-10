Use any method to evaluate the integrals in Exercises 65–70.
∫ x cos³(x) dx
Evaluate the limits in Exercise 9 and 10 by identifying them with definite integrals and evaluating the integrals.
lim (n → ∞) Σ (from k=1 to n) ln √(1 + k/n)
Evaluate the integrals in Exercises 1–24 using integration by parts.
∫ x² sin(x) dx
∫ (x² - 2x + 1) e^(2x) dx
∫ 4x sec²(2x) dx
∫ (r² + r + 1) e^r dr
∫ t² e^(4t) dt