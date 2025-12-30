Evaluate the integrals in Exercises 1–24 using integration by parts.
∫ x² sin(x) dx
∫ (x² - 2x + 1) e^(2x) dx
∫ arcsin(y) dy
∫ 4x sec²(2x) dx
∫ t² e^(4t) dt
Evaluate the integrals in Exercises 31–56. Some integrals do not require integration by parts.
∫ x⁵ e³ˣ dx
∫ √x e√x dx