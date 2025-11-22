Use reference triangles in an appropriate quadrant to find the angles in Exercises 1–8.
1. a. arctan 1
1. a. arctan 1
1. c. tan^(-1)(1/√3)
2. b. tan^(-1)(√3)
3. a. arcsin(-1/2)
4. b. arcsin(-1/√2)
5. a. arccos(1/2)
5. c. arccos(√3/2)