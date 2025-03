Let  m m m be a differentiable function on the real numbers with a local maximum at  x = 5 x = 5 x=5, where  m ( 5 ) = − 1 m(5) = -1 m(5)=−1. Define  n ( x ) = 3 x m ( x ) + 5 n(x) = 3xm(x) + 5 n(x)=3xm(x)+5 and  o ( x ) = 2 x m ( x ) + 3 x + 5 o(x) = 2xm(x) + 3x + 5 o(x)=2xm(x)+3x+5. Find out if either  n n n and  o o o have a local extreme value at  x = 5 x = 5 x=5.