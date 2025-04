Given that  x 3 y 3 = 343 8 x^3y^3=\frac{343}{8} x3y3=8343​ and  d y d t = − 3 4 \frac{dy}{dt}=-\frac34 dtdy​=−43​, what is  d x d t \frac{dx}{dt} dtdx​ when  x = 4 x=4 x=4?