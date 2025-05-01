Skip to main content
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Video LessonsPracticeWorksheet
91 of 0
Problem 91Multiple Choice

Find the solution of the given equation over the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
cos2x2cosx+1=0\(\cos\)^2x-2\(\cos\) x+1=0