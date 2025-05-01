Skip to main content
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Video LessonsPracticeWorksheet
67 of 0
Problem 67Multiple Choice

Determine the exact solution(s) of the given trigonometric equation. Consider the interval [0,360)\(\left\)[0^{\(\circ\)},360^{\(\circ\)}\(\right\)).
cosθ4=22\(\cos\]\frac{\theta}{4}\)=-\(\frac{\sqrt2}{2}\)