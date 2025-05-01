Skip to main content
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Video LessonsPracticeWorksheet
72 of 0
Problem 72Multiple Choice

Find the exact solutions of the equation. Consider the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
sin4θ=1\(\sin\)4\(\theta\)=1