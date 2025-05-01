Skip to main content
Linear Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Problem 84Multiple Choice

Find the solution of the given equation over the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)). Use the unit circle.
sinx=1\(\sin\) x=-1