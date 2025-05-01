Skip to main content
Linear Trigonometric Equations
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

65 of 0
Problem 65Multiple Choice

Determine the exact solutions of the given trigonometric equation. Consider the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
sin3x=1\(\sin\)3x=-1