Calculus
Master Integrals of General Exponential Functions with a bite sized video explanation from Patrick
Evaluate the integrals in Exercises 33–54.
∫ 2t e^(-t²) dt
∫ (e^(1/x) / x²) dx
49. ∫ e^(sec πt) sec πt tan πt dt
Evaluate the integrals in Exercises 31–78.
31. ∫e^x sin(e^x)dx
Evaluate the indefinite integral.
∫−(6)xdx\int_{}^{}-\left(6\right)^{x}dx
Evaluate the indefinite integral.
∫3x4−(5)xdx\int_{}^{}3x^4-\left(5\right)^{x}dx
∫2(13)xdx\int_{}^{}2\left(\frac13\right)^{x}dx
Evaluate the definite integral.
∫053x+4x+4dx\int_0^5\frac{3^{\sqrt{x+4}}}{\sqrt{x+4}}dx