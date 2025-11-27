Use reference triangles in an appropriate quadrant to find the angles in Exercises 1–8.
5. a. arccos(1/2)
5. a. arccos(1/2)
5. c. arccos(√3/2)
6. b. arccsc(-2/√3)
7. a. sec^(-1)(-√2)
8. b. arccot(√3)