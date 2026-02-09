Calculus
Master Integrals Resulting in Inverse Trig Functions with a bite sized video explanation from Patrick
Evaluate the integrals in Exercises 53–76.
75. ∫y dy/√(1-y^4)
Evaluate the integrals in Exercises 77–90.
79. ∫(from -1 to 0)6dt/√(3-2t-t²)
Evaluate the integrals in Exercises 31–78.
73. ∫dx/√(-2x-x²)
75. ∫(from -2 to -1)2dv/(v²+4v+5)
84. ∫(from 2 to 4)2dx/(x²-6x+10)
90. ∫dx/((x-2)√(x²-4x+3))
Evaluate the integrals in Exercises 91–102.
96. ∫dy/((arcsin y)(1-y²))
102. ∫(from -1/3 to 1/√3)(cos(arctan 3x))/(1+9x²) dx