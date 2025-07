Properties of integrals Use only the fact that βˆ«β‚€β΄ 3𝓍 (4 ―𝓍) d𝓍 = 32, and the definitions and properties of integrals, to evaluate the following integrals, if possible.

(b) βˆ«β‚€β΄ 𝓍(𝓍 ― 4) d(𝓍)