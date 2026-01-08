Evaluate the integrals in Exercises 31–56. Some integrals do not require integration by parts.
∫ x⁵ e³ˣ dx
∫ x⁵ e³ˣ dx
∫ √x e√x dx
∫₀^π/2 x³ cos 2x dx
∫₀¹/√2 2x arcsin(x²) dx
Evaluate the integrals in Exercises 1–8 using integration by parts.
∫ arccos(x / 2) dx
∫ x² sin(1 − x) dx