Evaluate the integrals in Exercises 1–24 using integration by parts.
∫x e^(3x) dx
∫x e^(3x) dx
∫ (x² - 2x + 1) e^(2x) dx
∫ arcsin(y) dy
∫ 4x sec²(2x) dx
∫ (r² + r + 1) e^r dr
∫ t² e^(4t) dt
∫ e^(-y) cos(y) dy