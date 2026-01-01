Calculus
Evaluate the integrals in Exercises 39–56.
49. ∫3sec²t/(6 + 3tan(t)) dt
56. ∫sec(x)dx/√(ln(sec(x)+tan(x)))
Evaluate the integrals in Exercises 41–60.
41. ∫sinh(2x)dx
43. ∫6cosh(x/2 - ln3)dx
47. ∫sech²(x - 1/2)dx
Evaluate the integrals in Exercises 31–78.
43. ∫tan(ln v)/v dv
47. ∫(1/r)csc²(1+ln(r))dr
The integrals in Exercises 1–44 are in no particular order. Evaluate each integral using any algebraic method, trigonometric identity, or substitution you think is appropriate.
∫ (csc t sin 3t dt)