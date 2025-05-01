Skip to main content
Linear Trigonometric Equations
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

Problem 75Multiple Choice

Find the exact solutions of the given equation over the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
sin(x3)=1sin(x3)\(\sin\[\left\)(\(\frac{x}{3}\]\right\))=1-\(\sin\[\left\)(\(\frac{x}{3}\]\right\))