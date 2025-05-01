Skip to main content
Linear Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Problem 74Multiple Choice

Find the exact solutions of the equation. Consider the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
2cos4x=12\(\cos\)4x=1