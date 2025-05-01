Skip to main content
6. Trigonometric Identities and More Equations
Double Angle Identities
6. Trigonometric Identities and More Equations

Double Angle Identities: Videos & Practice Problems

Problem 54Multiple Choice

Find the exact solutions of the given equation over the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
sin(2x)cosx=0\(\sin\]\left\)(2x\(\right\))-\(\cos\) x=0