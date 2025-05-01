Skip to main content
Linear Trigonometric Equations
Find the solutions of the given equation over the interval [0,360°)\(\left\)[0,360\(\degree\]\right\)). Use the unit circle.
sinθ=12\(\sin\]\theta\)=-\(\frac\)12