Skip to main content
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Learn ConceptsPracticeWorksheet
88 of 0
Problem 88Multiple Choice

Find the solutions of the given equation over the interval [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)).
8cotx+53=338\(\cot\) x+5\(\sqrt\)3=-3\(\sqrt\)3