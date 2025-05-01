Skip to main content
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations

Problem 70Multiple Choice

A student is solving a trigonometric equation. A step in his solution appears as 2x=210,330,420,4802x=210^{\(\circ\)},330^{\(\circ\)},420^{\(\circ\)},480^{\(\circ\)}. If he considers an interval of [0,360)\(\left\)[0^{\(\circ\)},360^{\(\circ\)}\(\right\)), what are the values of xx?