Skip to main content
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Learn ConceptsPracticeWorksheet
69 of 0
Problem 69Multiple Choice

A student is solving a trigonometric equation. A step in his solution appears as 3x=π3,5π6,4π33x=\(\frac{\pi}{3}\),\(\frac{5\pi}{6}\),\(\frac{4\pi}{3}\). If he considers an interval of [0,2π)\(\left\)[0,2\(\pi\]\right\)), what are the values of xx?