Skip to main content
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations
Linear Trigonometric Equations
5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations

Linear Trigonometric Equations: Videos & Practice Problems

Learn ConceptsPracticeWorksheet
93 of 0
Problem 93Multiple Choice

Find the solutions of the given equation over the interval [0°,360°)\(\left\)[0\(\degree\),360\(\degree\]\right\)).
(cotθ+3)(2cosθ2)=0\(\left\)(\(\cot\[\theta\)+\(\sqrt\)3\(\right\))\(\left\)(2\(\cos\]\theta\)-2\(\right\).)=0