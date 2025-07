Explain why or why not Determine whether the following statements are true and give an explanation or counterexample.

(a) If Ζ’ is symmetric about the line 𝓍 = 2 , then βˆ«β‚€β΄ Ζ’(𝓍) d𝓍 = 2 βˆ«β‚€Β² Ζ’(𝓍) d𝓍.