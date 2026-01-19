Textbook Question
135. Evaluate ∫₀^(π/2) (sin x) / (sin x + cos x) dx in two ways:
(a) By evaluating ∫ (sin x) / (sin x + cos x) dx, then using the Evaluation Theorem.
Evaluate the integrals in Exercises 53–76.
63. ∫(from -1 to -√2/2)dy/(y√(4y²-1))
Evaluate the integrals in Exercises 39–56.
43. ∫(from 0 to π)(sin t)/(2 - cos t) dt
Evaluate the integrals in Exercises 25–30 by using a substitution prior to integration by parts.
∫ from 0 to 1 x√(1 - x) dx