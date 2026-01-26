Evaluate the integrals in Exercises 1–24 using integration by parts.
∫ t² e^(4t) dt
∫ e^(-y) cos(y) dy
2. When applying the formula for integration by parts, how do you choose the u and dv? How can you apply integration by parts to an integral of the form ∫ f(x) dx?
∫ e^(-2x) sin(2x) dx
Evaluate the integrals in Exercises 25–30 by using a substitution prior to integration by parts.
∫ ln(x + x²) dx
∫ z(ln z)² dz
Evaluate the integrals in Exercises 31–56. Some integrals do not require integration by parts.
∫ x⁵ e³ˣ dx