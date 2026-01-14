In Exercises 69–80, determine whether the improper integral converges or diverges. If it converges, evaluate the integral.
∫₋∞⁴ [x / (x² + 9)^(2/5)] dx
∫₁^∞ (1 / (x² + 3x)) dx
∫₋∞⁰ x² e^(x³) dx
∫₂^∞ (1 / (x√x)) dx