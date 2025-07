Working with area functions Consider the function Ζ’ and the points a, b, and c.

(a) Find the area function A (𝓍) = βˆ«β‚Λ£ Ζ’(t) dt using the Fundamental Theorem.

Ζ’(𝓍) = sin 𝓍 ; a = 0 , b = Ο€/2 , c = Ο€