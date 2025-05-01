Table of contents
- 1. Intro to Stats and Collecting Data(0)
- 2. Describing Data with Tables and Graphs(0)
- 3. Describing Data Numerically(0)
- 4. Probability(0)
- 5. Binomial Distribution & Discrete Random Variables(0)
- 6. Normal Distribution and Continuous Random Variables(0)
- 7. Sampling Distributions & Confidence Intervals: Mean(0)
- 8. Sampling Distributions & Confidence Intervals: Proportion(0)
- 9. Hypothesis Testing for One Sample(0)
- 10. Hypothesis Testing for Two Samples(0)
- 11. Correlation(0)
- 12. Regression(0)
- 13. Chi-Square Tests & Goodness of Fit(0)
- 14. ANOVA(0)
7. Sampling Distributions & Confidence Intervals: Mean
Sampling Distribution of the Sample Mean and Central Limit Theorem
7. Sampling Distributions & Confidence Intervals: Mean
Sampling Distribution of the Sample Mean and Central Limit Theorem: Videos & Practice Problems
62 problems
Problem types you want to practice:
Problem 61Short Answer
The number of pets owned by households has population mean and population standard deviation . A random sample of households is taken. Find . Give the answer to 2 decimal places.
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