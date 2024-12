Is the given equation an identity?

 cot ⁡ 2 ( θ 2 ) = cos ⁡ 2 θ + cos ⁡ θ + 2 sin ⁡ 2 θ \cot^2\left(\frac{\theta}{2}\right)=\frac{\cos^2\theta+\cos\theta+2}{\sin^2\theta} cot2(2θ​)=sin2θcos2θ+cosθ+2​