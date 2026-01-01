Textbook Question
The integrals in Exercises 1–44 are in no particular order. Evaluate each integral using any algebraic method, trigonometric identity, or substitution you think is appropriate.
∫ (2^(√y) dy) / 2√y
