21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
21.∑ (k = 0 to ∞) (1/4)ᵏ
23.∑ (k = 0 to ∞) (–9/10)ᵏ
25.∑ (k = 0 to ∞) 0.9ᵏ
27.1 + 1.01 + 1.01² + 1.01³ + ⋯
31.∑ (k = 1 to ∞) 2^(–3k)
33.∑ (k = 4 to ∞) 1 / 5ᵏ
35.∑ (k = 0 to ∞) 3(–π)^(–k)