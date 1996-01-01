9–15. Geometric sums Evaluate each geometric sum.
{Use of Tech}∑ k = 0 to 9(−3/4)ᵏ
{Use of Tech}∑ k = 0 to 9(−3/4)ᵏ
21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
21.∑ (k = 0 to ∞) (1/4)ᵏ
23.∑ (k = 0 to ∞) (–9/10)ᵏ
25.∑ (k = 0 to ∞) 0.9ᵏ
29.∑ (k = 1 to ∞) e^(–2k)
31.∑ (k = 1 to ∞) 2^(–3k)
33.∑ (k = 4 to ∞) 1 / 5ᵏ