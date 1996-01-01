21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
27.1 + 1.01 + 1.01² + 1.01³ + ⋯
27.1 + 1.01 + 1.01² + 1.01³ + ⋯
29.∑ (k = 1 to ∞) e^(–2k)
31.∑ (k = 1 to ∞) 2^(–3k)
33.∑ (k = 4 to ∞) 1 / 5ᵏ
37.1 + e/π + e²/π² + e³/π³ + ⋯
39.∑ (k = 2 to ∞) (–0.15)ᵏ
41.∑ (k = 1 to ∞) 4 / 12ᵏ