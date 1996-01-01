9–15. Geometric sums Evaluate each geometric sum.
∑ k = 0 to 83ᵏ
9–15. Geometric sums Evaluate each geometric sum.
{Use of Tech}∑ k = 0 to 20(2/5)²ᵏ
9–15. Geometric sums Evaluate each geometric sum.
{Use of Tech}∑ k = 0 to 9(−3/4)ᵏ
21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
21.∑ (k = 0 to ∞) (1/4)ᵏ
21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
25.∑ (k = 0 to ∞) 0.9ᵏ
21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
27.1 + 1.01 + 1.01² + 1.01³ + ⋯
21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
29.∑ (k = 1 to ∞) e^(–2k)