Consider  f ( x ) = 3 x 3 + 1 f\left(x\right)=3x^3+1 f(x)=3x3+1 and  g ( x ) = − 7 x + 6 g\left(x\right)=-7x+6 g(x)=−7x+6. Evaluate the following expression:  ( f g ) ( − 1 ) (fg)(-1) (fg)(−1)