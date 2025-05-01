Algebra and Trigonometry
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−π3-\(\frac{\pi}{3}\)−3π
π3\(\frac{\pi}{3}\)3π
2π3\(\frac{2\pi}{3}\)32π
5π3\(\frac{5\pi}{3}\)35π
Master Evaluate Composite Functions - Values Not on Unit Circle with a bite sized video explanation from Callie Rethman
Evaluate the expression.
cos(sin−11)\(\cos\]\left\)(\(\sin\)^{-1}1\(\right\))
sin−1(cos2π3)\(\sin\)^{-1}\(\left\)(\(\cos\[\frac{2\pi}{3}\]\right\))
cos(cos−1(−3))\(\cos\]\left\)(\(\cos\)^{-1}\(\left\)(-\(\sqrt\)3\(\right\))\(\right\))
cos−1(cos(π2))\(\cos\)^{-1}\(\left\)(\(\cos\[\left\)(\(\frac{\pi}{2}\]\right\))\(\right\))
tan(cos−11213)\(\tan\[\left\)(\(\cos\)^{-1}\(\frac{12}{13}\]\right\))
sin(tan−1158)\(\sin\[\left\)(\(\tan\)^{-1}\(\frac{15}{8}\]\right\))
cos(sin−1(−725))\(\cos\[\left\)(\(\sin\)^{-1}\(\left\)(-\(\frac{7}{25}\]\right\))\(\right\))