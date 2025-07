Using properties of integrals Use the value of the first integral I to evaluate the two given integrals.

I = βˆ«β‚€ΒΉ (𝓍³ ― 2𝓍) d𝓍 = ―3/4

(a) βˆ«β‚€ΒΉ (4𝓍―2𝓍³) d𝓍