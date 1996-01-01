72–86. Evaluating series Evaluate each series or state that it diverges.
∑ (k = 0 to ∞) (1/4)ᵏ × 5^(3 – k)
Find the first term a and the ratio r of each geometric series.
a. ∑ k = 0 to ∞(2/3) × (1/5)ᵏ
9–15. Geometric sums Evaluate each geometric sum.
{Use of Tech}∑ k = 0 to 20(2/5)²ᵏ
21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
21.∑ (k = 0 to ∞) (1/4)ᵏ
23.∑ (k = 0 to ∞) (–9/10)ᵏ
25.∑ (k = 0 to ∞) 0.9ᵏ