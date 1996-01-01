71. Evaluating an infinite series two ways
Evaluate the series
∑ (k = 1 to ∞) (4 / 3ᵏ – 4 / 3ᵏ⁺¹) two ways.
a. Use a telescoping series argument.
71. Evaluating an infinite series two ways
Evaluate the series
∑ (k = 1 to ∞) (4 / 3ᵏ – 4 / 3ᵏ⁺¹) two ways.
a. Use a telescoping series argument.
46–53. Decimal expansions
Write each repeating decimal first as a geometric series and then as a fraction (a ratio of two integers).
53.0.00952̅ = 0.00952952…
72–86. Evaluating series Evaluate each series or state that it diverges.
∑ (k = 0 to ∞) (1/4)ᵏ × 5^(3 – k)
Find the first term a and the ratio r of each geometric series.
a. ∑ k = 0 to ∞(2/3) × (1/5)ᵏ
9–15. Geometric sums Evaluate each geometric sum.
{Use of Tech}∑ k = 0 to 20(2/5)²ᵏ
9–15. Geometric sums Evaluate each geometric sum.
{Use of Tech}∑ k = 0 to 9(−3/4)ᵏ
21–42. Geometric series Evaluate each geometric series or state that it diverges.
21.∑ (k = 0 to ∞) (1/4)ᵏ